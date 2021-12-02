РИАМО - 2 дек. Люди, которые привыкли выходить из дома с рюкзаком, могут заработать боли в шее. Чтобы этого избежать, следует всегда надевать рюкзак на обе лямки, сообщил врач-невролог, мануальный терапевт Андрей Гуков.

«Я часто наблюдаю картину, что человек несет рюкзак на одном плече. Это приводит к тому, что он начинает задирать плечо и включать в движение трапециевидную мышцу, а дальше происходит ее перегрузка. Когда мышца перегружена, то включается шея. По сути, человек начинает нести рюкзак на шее», – сказал Гуков в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что рюкзак правильно носить на двух лямках, а сумку – через шею.

«Если человек несет портфель с лямкой, то лямку на плечо лучше не вешать, лучше нести в руке. Если так носить, то меньше вероятность того, что плечо будет задираться вверх и нагружать мышцу», – добавил невролог.

Доктор отметил, что человеку, у которого заболела шея из-за напряжения, вызванного неправильным ношением рюкзака или сумки, следует прогреть мышцы.

«Вы можете просто пойти и принять душ. Горячая вода пропарит шею, и она разгрузится после уличного холода, то есть напряжение будет снято. Еще с этой целью раз в неделю можно ходить в баню», – уточнил мануальный терапевт.

По его словам, если шея болит часто, то следует обязательно обратиться к доктору.