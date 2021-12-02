РИАМО - 2 дек. Отечественные вакцины могут защитить человека от заражения штаммом коронавируса «омикрон», их эффективность составит не менее 80%, сообщил вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«Дело в том, что число замен нуклеотидов у нового штамма «омикрон» среди 29 тыс. нуклеотидов его генома всего 50. Легко подсчитать, что это доли процента. Да, в S-белке довольно много мутаций, их 32. Но даже для S-белка соотношение идет 32 мутации на 1273 аминокислоты», – сказал Нетесов в эфире радио Sputnik.

Вирусолог отметил, что точные данные об эффективности вакцин против нового штамма появятся в ближайшие несколько месяцев. При этом он посоветовал не ждать их, а прививаться сейчас.

Он напомнил, что в европейских странах новый штамм вируса уже отметился, а в Россию он может прийти в ближайшее время.