РИАМО - 2 дек. Жители столицы высказали свое мнение о проекте модернизации кордодрома на улице Красного Маяка, его поддержали 75% проголосовавших в проекте «Активный гражданин». Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Горожане одобрили создание кластеров для 2 авиамодельных кружков, конференц-зала и библиотеки. Также они положительно высказались о появлении на данной территории 7 кордодромных площадок с трибунами для тренировок и соревнований.

Кроме того, в рамках модернизации планируется установить сцену для культурно-массовых мероприятий.

Еще в мегаполисе в пойме реки Чермянки по просьбам жителей района Отрадное будет создана площадка для автомодельного спорта.

Кордодром — это асфальтированная или бетонированная круглая площадка, которая обнесена проволочной сеткой и предназначена для испытаний кордовых авиамоделей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что модернизировать кордодром планируется в следующем году.