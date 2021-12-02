РИАМО - 2 дек. Возгорание в жилом доме произошло вечером в четверг на ул. Верхнелихоборская, д. 8. Пожарные спасли 9 человек, 60 жильцов сами покинули здание, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17:53. По прибытию пожарных на 1 этаже происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 20 «квадратов».

В 18:22 пожар был локализован, в 18:41 – ликвидирован.

Сведений о пострадавших не поступало.