РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 дек. В подмосковном Домодедове 18 декабря на катке возле администрации округа пройдет шоу «Ледниковый период», сообщается в группе молодежного центра «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках программы губернатора Московской области «Зима в Подмосковье» министерство культуры Московской области совместно с Первым каналом организует ледовое шоу «Ледниковый период» с участием звезд российского фигурного катания. Продюсер шоу - чемпион Европы и Мира в танцах на льду, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.



Программа включает 10 музыкальных дивертисментов. Продолжительность 45 минут.

Подобные выступления пройдут на 14 площадках Подмосковья. В Домодедове шоу начнется 18 декабря в 20:00 по адресу: площадь 30-летия Победы, д. №1.

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