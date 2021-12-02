РИАМО - 2 дек. Российский президент Владимир Путин стукнул кулаком по столу во время обсуждения ЧП в шахте «Листвяжная» и условий работы шахтеров в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин заслушал доклад министра труда и соцзащиты Антона Котякова о системе оплаты труда шахтеров.

«Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать, в этом был смысл наших решений в 2010 году», – сказал глава государства и ударил кулаком по столу.

При этом Путин добавил, что обвинять шахтеров в пренебрежении требованиями безопасности нельзя, так как им «нужно кормить семьи».

Президент поручил выяснить все обстоятельства произошедшей трагедии и поддержать семьи погибших и пострадавших.

Трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области случилась 25 ноября. В результате взрыва метана погиб 51 человек, еще 92 пострадали. Среди погибших — 5 спасателей. В связи с гибелью людей в Кузбассе был объявлен трехдневный траур.