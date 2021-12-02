РИАМО - 2 дек. Министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев провел рабочие встречи с главами Сергиево-Посадского, Талдомского и Лосино-Петровского городских округов по вопросу досрочного расселения жилья, признанного аварийным до 2017 года. Чиновники обсудили новые механизмы расселения и пользу сертификатов на выбор жилья, сообщает пресс-служба регионального Стройкомплекса.

Министр строительного комплекса подчеркнул, что благодаря новым сертификатам, которые будут выдавать собственникам аварийного жилья в Подмосковье, люди смогут переселиться в любой желаемый муниципалитет региона, а также самостоятельно выбрать то жилье, которое они хотят.

«Если программа переселения на сегодняшний день говорит о том, что гражданин должен быть переселен в том же муниципалитете, где он и живет, то сертификат дает право выбора», - сказал Локтев.

По словам главы Сергиево-Посадского округа Михаила Токарева, объем аварийного фонда в округе, признанного таковым до 2017 года, составляет более 39 тыс. кв. м.

«Это достаточно большой объем, но за счет использования нового механизма - субсидии - планируем завершить программу досрочно до конца 2023 года. До конца декабря проведем встречи с собственниками аварийных помещений, расскажем о новых возможностях», - сказал Токарев.

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин сообщил, что в муниципалитете объем аварийного фонда составляет 4,1 тыс. кв. м. В ближайшее время с собственниками аварийного жилья также будут проведены встречи, на которых жителям разъяснят порядок использования субсидии.

Глава городского округа Лосино-Петровский Иван Курданин сообщил, что в округе небольшой объем аварийных домов - порядка 1,7 тыс. кв. м.

«Прорабатываем вопрос использования сертификата с целью завершения программы расселения уже в 2022 году», - отметил Курданин.

Ранее власти Подмосковья приняли решение об ускорении реализации программы расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Для этого разработан ряд дополнительных мер. Они позволят сократить срок реализации программы с 4 лет до 2 и переселить людей в новое комфортабельное жилье до конца 2023 года.

Одним из нововведений является выдача сертификатов на переселение из аварийного жилья. По ним собственники аварийного жилья смогут реализовать его за счет государства и потратить вырученные деньги на покупку новой жилплощади.

Сертификаты действуют по следующему механизму: Московская область покупает у собственников аварийное жилье по цене 83,9 тыс. рублей за квадратный метр. При этом минимальный метраж, подлежащий покупке по этой цене составляет 33,5 кв. м., собственники аварийного жилья меньшей площади гарантировано получат 2,8 млн рублей.

После реализации аварийного жилья граждане смогут потратить вырученные деньги на покупку жилплощади в любом городе Подмосковья, а по желанию вложить деньги в ипотеку или купить частный дом. Собственники имеют право отказаться от сертификата - в таком случае им придется дождаться, когда в их муниципалитете построят дом для переселения и переехать в новую квартиру.