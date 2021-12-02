РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. В Подольске собирают корма, игрушки и ветпрепараты для животных из приюта, акцию приурочили к Новому году, сообщает администрация округа.

Комитет по делам молодежи запустил благотворительную акцию «Счастливый хвост» по сбору гуманитарной помощи для подопечных частного приюта. Корма и игрушки принимают по будням с 10:00 до 18:00 в Волонтерском центре Подольска на улице Ульяновых, 1.

Акция началась 1 декабря и продлится до 25 декабря.

Больше всего приютам нужны корм для котят, стерилизованных кошек, сухой для собак любой и для всех размеров от мини до макси, корм «Зооринг» в больших мешках, корм «Веллкисс» мешки по 8 кг, консервы, паучи для собак и кошек, игрушки. Также просят наполнители комкующиеся и древесные, шприцы 1 мл и инсулинки 2, 3, 5, «Байтрил» 5%, «Азикан», глистогонные препараты, витамины для собак.

Животным понадобятся пеленки впитывающие 60 на 90, 60 на 40 и другие размеры, поводки 5 м и 3 м, ошейники, сено и солома, вес и ячмень, дезинфекторы «Лайна» и «Кутасепт».

К акции могут присоединиться все желающие и стать волшебниками к Новому году. Неважно, это большой мешок или скромный пакетик, все будет считаться помощью и поддержкой.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8(496)754-64-79.