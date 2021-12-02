РИАМО - 2 дек. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что автомобильную трассу М-12 из Москвы в Казань могут продлить до Новосибирска и границы с Монголией, сообщает Федеральное агентство новостей.

Дорогу будут открывать постепенно в следующем году. Основной участок будет доступен для автомобилистов в 2023 году.

Хуснуллин подчеркнул, что при продление трассы до границы с Монголией практически даст выход на Северный Китай.

Платная автомагистраль является частью международного транспортного маршрута Западная Европа — Западный Китай.