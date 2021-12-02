РИАМО - 2 дек. Граждане и юрлица подали более 116 тыс. заявлений на оказание госуслуг, касающихся гражданского оружия, в подмосковное ГУ Росгвардии с начала года. Обращения поступали в подразделения лицензионно-разрешительной работы, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Более 112 тыс. поступивших заявлений подали в электронном виде. Как показывает ежедневный мониторинг качества и доступности услуг по линии лицензионно-разрешительной работы, уровень удовлетворенности заявителей составил 97%.

«Подразделения оказали в полном объеме весь спектр государственных услуг в сфере оборота гражданского оружия. Это стало возможным, в том числе, благодаря переходу на информационную систему Единого портала государственных услуг», – отметил врио начальника центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области полковник полиции Александр Ермаков.

Владельцы оружия обязаны следить за соблюдением сроков действий разрешений и лицензий, иначе им может грозить юридическая ответственность за нарушения.

В 2021 году сотрудники Росгвардии провели около 48 тыс. проверок, чтобы убедиться, что граждане правильно хранят свое оружие. По факту нарушений было составлено свыше 13 тыс. административных протоколов. Также сотрудники ведомства изъяли около 6 тыс. единиц оружия, аннулировали 186 лицензий и разрешений. Еще более 5 тыс. единиц оружия граждане сдали добровольно.

«Сотрудники лицензионно-разрешительной работы также обеспечивают контроль за 70 юридическими лицами, имеющими лицензии на осуществление работ или услуг по торговле, хранению оружия и боеприпасов к ним», - добавил зампредседателя правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности области Роман Каратаев.

Он уточнил, что на учете числится более 1,2 тыс. частных охранных организаций.

Специалисты лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по Московской области могут дать консультации в сфере оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности по телефонам: 8-498-642-35-55 (вопросы гражданского оружия) и 8-498-642-35-56 (вопросы юрлиц).