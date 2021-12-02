РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. Юнармейцы из Подольска заняли первое место среди местных отделений Подмосковья по итогам года, сообщает администрация округа.

1 декабря в зале приемов Дома правительства Московской области прошла торжественная церемония подведения итогов деятельности регионального отделения ВВВПОД «Юнармия» Московской области за текущий год.

Почетной медалью «Юнармейская доблесть» отметили 20 лучших воспитанников движения, которые показали высокие результаты в учебе и спорте.

Наградили лучшие местные отделения Московской области. В том числе Подольское отделение за первое место. 3 место заняла Коломна.

Власти округа поздравили юнармейцев.