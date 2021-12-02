РИАМО - 2 дек. Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписание подмосковного УФАС России о нарушении ГУ – Московское областное региональное отделение Фонда социального страхования РФ закона о контрактной системе. Об этом сообщает пресс-служба областного антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба гражданина на действия регионального отделения ФСС при определении исполнителя на выполнение работ по изготовлению высокофункциональных, высокотехнологичных протезов нижних конечностей для инвалидов в 2020 году. Подрядчика искали с помощью открытого конкурса в электронной форме.

По результатам рассмотрения данного обращения, региональное управление ФАС России признало жалобу частично обоснованной. Заказчику было выдано обязательное для исполнения предписание. Не согласившись с данным решением и предписанием, областное отделение ФСС обратилось в суд.

Суд отказал ГУ – Московское областное региональное отделение Фонда социального страхования РФ в удовлетворении требований, а также подтвердил законность и обоснованность решения и предписания подмосковного УФАС России.