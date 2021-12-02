РИАМО - 2 дек. В рамках всемирной акции «Щедрый вторник» в России состоялось свыше 2 тыс. благотворительных мероприятий. В частности, прошли флешмоб «Неделя признаний» и конкурс «Щедрая история». Об этом сообщается на официальной странице движения «Щедрый вторник» в соцсети «ВКонтакте».

Партнерами акции стали 4588 компаний – некоммерческих организаций, благотворительных фондов, госучреждений и СМИ. К Международному дню благотворительности в этом году в стране присоединились 165 крупных и малых городов, а также деревень и поселков.

Итоги флешмоба и конкурса будут подведены 7 декабря.

«Щедрый вторник» — это ежегодный Международный день благотворительности, который объединяет миллионы людей из 100 стран мира. В 2021 году он прошел 30 ноября. В этот день миллионы людей рассказывают, как и кому они помогают.

Координатор движения в России — благотворительный фонд развития филантропии «КАФ».