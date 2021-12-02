РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. В военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» 5 декабря 200 подольских школьников торжественно примут в ряды юнармейцев, сообщает администрация округа.

Во всех учреждениях культуры, образования, спорта, по работе с молодежью городского округа Подольск с 22 ноября по 5 декабря проходят мероприятия, посвященные 80-летию Битвы за Москву. В том числе классные часы, уроки мужества, экскурсии, лекции, литературно-музыкальные композиции, краеведческие эстафеты, просмотры художественного и документального фильмов «Битва за Москву», спортивные соревнования и военно-патриотические игры.

Юнармейцы Подольска посетили мемориальный комплекс в честь героев-панфиловцев, где соревновались в военно-патриотической игре «Юнармейская искорка».

Учащиеся 43 школ округа приняли участие в региональном конкурсе рисунков, посвященном юбилейной дате, а учащиеся 7 школ – в конкурсе сочинений.

В День Неизвестного солдата 3 декабря на 72 площадках округа состоится международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Из них 20 площадок будут работать в очном формате, остальные в режиме онлайн. Центральной площадкой акции станет Подольский выставочный зал, начало мероприятия в 11:00.