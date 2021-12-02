РИАМО - 2 дек. При покупке живой ели важно обращать внимание на внешний вид дерева. Оно должно быть ровным и стройным, с ровными рядами веток, сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметил представитель онлайн-магазина по продаже елок Владислав Пухарев, дерево также не помешает встряхнуть при покупке. У хорошей елки не должны сильно осыпаться иголки.

Он подчеркнул, что еще один признак хорошего дерева — это натуральный цвет.

«Также нужно учитывать высоту елки, чтобы она могла без проблем поместиться в квартире», — сказал специалист.

Елка, которая была спилена недавно, не должна осыпаться. Может немного осыпаться прошлогодняя игла коричневого цвета — это нормально, пояснил Пухарев.

Ранее в Подмосковье начали открывать елочные базары. Там можно купить как российские, так и иностранные деревья.