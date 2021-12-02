РИАМО - 2 дек. Платежная система «Таможенная карта» и банк «Открытие» провели совместный пресс-завтрак на тему «Что нового в мире ВЭД?». Спикерами выступили заместитель президента-председателя правления банка «Открытие», председатель совета директоров «Таможенной карты» Надия Черкасова, генеральный директор «Таможенной карты» Андрей Возмилов, предприниматели — участники международной торговли. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Развитие продуктов и технологий для клиентов малого и среднего бизнеса, занимающихся внешнеторговой деятельностью, — стратегический фокус «ФК Открытие». В рамках группы развивается новая цифровая платформа тамо (проект платежной системы «Таможенная карта»), которая упрощает таможенное оформление для малого и среднего бизнеса.

В тамо входят удобное программное обеспечение для самостоятельного декларирования и оплаты таможенных пошлин и сборов, актуальные справочники и шаблоны документов, сервис экспертной поддержки ВЭД и образовательный комплекс для начинающих специалистов в международной торговле.

Общий объем оборотов «Таможенной карты» за 10 месяцев 2021 года достиг 730 млрд рублей, что на 35% больше оборотных показателей компании за 10 месяцев 2020 года. Доля компании в перечислениях ФТС от импорта за 10 месяцев 2021 года составляет 21% (20,1% за аналогичный период в 2020 году).

В рамках стратегии цифровой трансформации бизнеса «Таможенная карта» запустила единый набор сервисов — тамо.

«С января по сентябрь 2021 года объем внешней торговли Российской Федерации достиг 555 млрд долл. (+ 37% к 2020 г.). Мы отмечаем постепенное восстановление рынка к докризисному уровню. Одним из ключевых трендов на рынке международной торговли, безусловно, является цифровая трансформация», — прокомментировала Черкасова.

Она добавила, что в 2021 году предпринимателям предложили целый ряд современных цифровых сервисов в области ВЭД, повышающих конкурентоспособность клиентов на международных рынках.

«Объем операций ВЭД в банке «Открытие» в 2021 году превысит 450 млрд рублей, более 17 тыс. клиентов МСБ доверили обслуживание своей внешнеэкономической деятельности банку, то есть каждый 10 клиент на рынке», - сказала Черкасова.

Возмилов уточнил, что оборот платежной системы «Таможенная карта» в 2021 планируется на уровне 920 млрд рублей (+33% к 2020 году). «Таможенная карта», являясь активным участником международной торговли, стремится реагировать на меняющиеся потребности, возникающие у предпринимателей.

«По данным проводимых нами совместно с НАФИ исследований, наибольшие трудности и неудобства у представителей МСП вызывают организационные моменты, связанные с логистикой и перевозками (16%), таможенные услуги (14%), отчетность и декларирование (9%). Поэтому, в 2021 году мы вывели на рынок новую операционную систему тамо, которая позволит предпринимателям эффективно решать вопросы трансграничного перемещения товаров», — отметил он.

По словам Возмилова, операционная платформа тамо позволит предпринимателям сосредоточиться на развитии бизнеса, а рутинные вопросы передать цифровому помощнику.