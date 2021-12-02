РИАМО - 2 дек. В Московской области идет прием заявок на участие в марафон-конкурсе для старшего поколения «Долголетие в творчестве», он продлится до 31 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Конкурс направлен на повышение активности и развитие творческого потенциала старшего поколения Подмосковья. Праздничный концерт и церемония награждения победителей конкурса состоится 1 мая 2022 года.

Конкурс проводится в формате творческого онлайн-марафона для граждан пожилого возраста, проживающих на территории Московской области. Участников ждут 5 творческих заданий, которые можно выполнить в онлайн-формате. В частности, надо придумать и создать изделие, используя предложенные материалы, дать полезный совет или рассказать интересную веселую историю из жизни.

По итогам конкурса и оценкам жюри, будут выбраны победители и лауреаты конкурсов по трем номинациям для индивидуальных участников, и по двум номинациям для коллективов. В марафоне могут принять участие как индивидуальные участники, так и творческие коллективы.

Каждый участник получит диплом, а участники итогового концерта получат памятные сувениры. Победители и лауреаты марафона получат дипломы и подарки.