РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. В Подольске 5 декабря в День воинской славы России пройдут церемонии возложения цветов и венков к памятникам и мемориалам воинской славы, сообщает администрация округа.

Пятого декабря будет отмечаться день начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в Битве за Москву. В текущем году этому знаменательному событию Великой Отечественной войны исполнится 80 лет.

Контрнаступление советских войск стало вторым этапом Московской битвы, ему предшествовали тяжелые оборонительные бои. В результате контрнаступления под Москвой и последующего общего наступления советских войск врага отбросили на запад на 150-400 км. Освободили Московскую и Тульскую области, многие районы Калининской (ныне Тверская) и Смоленской областей. Фашистская Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне.

В день памятной даты в воскресенье на территории округа пройдут церемонии возложения венков и цветов к Братским могилам, воинским захоронениям и памятникам воинской славы. В них примут участие школьники и студенты, сотрудники предприятий и организаций, ветеранских и общественных объединений, администрации, совета депутатов. У мемориалов воинской славы Вахту памяти будет нести Пост №1.

Памятные церемонии 5 декабря пройдут у Братских могил на городском кладбище «Красная горка» в 10:30, у памятника Подольским курсантам в 12:00, у Вечного огня на площади Славы в 12:30.

В микрорайоне Климовск у Братской могилы на старом кладбище Гривно в 10:30, у памятника Неизвестному солдату на Вокзальной площади Гривно в 11:00, у памятника Скорбящей матери на Весенней в 11:30, у памятника Подольским курсантам на территории гимназии на проспекте 50-летия Октября, 18, в 12:00. В микрорайоне Кузнечики у памятника Виктору Талалихину в парке Победы поселка Кузнечики в 11:30.

С 9:00 до 13:00 церемонии возложения цветов к памятникам, установленным в населенных пунктах, пройдут в микрорайонах Лаговский, Дубровицкий, Стрелковский, Львовский.