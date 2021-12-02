РИАМО - 2 дек. Жители Подмосковья скоро смогут организовать свой спортивный досуг в два клика без необходимости покидать дом. В регионе готовится к запуску единая электронная платформа с информацией обо всей спортивной инфраструктуре региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области в Instagrаm.
Жители смогут легко получить нужную информацию о детских кружках, графике работы стадионов и ФОКов. Также там разместят анонсы спортивных событий и рейтинг лучших тренеров области.
Задействованы будут все спортобъекты – в Подмосковье их свыше 11 тыс. Люди смогут пользоваться сервисом как через интернет-портал, так и в мобильном приложении смартфона.
Губернатор региона Андрей Воробьев рассказал об удобной для жителей цифровизации во время подготовки к совету при президенте РФ. Воробьев возглавил рабочую группу по развитию физкультуры и спорта. Мероприятие прошло под председательством помощника президента Игоря Левитина.
Воробьев добавил, что школьные стадионы открывают для свободного посещения, чтобы спортивная инфраструктура «не простаивала» и была максимально загружена.
Кроме того, в Подмосковье люди старшего возраста бесплатно ходят на занятия в ФОКи и бассейны в рамках проекта «Активное долголетие» во время «доброго часа». Заниматься спортом на свежем воздухе можно и в парках: там есть велодорожки, воркаут-площадки и прокаты.
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