РИАМО - 2 дек. Жители Подмосковья скоро смогут организовать свой спортивный досуг в два клика без необходимости покидать дом. В регионе готовится к запуску единая электронная платформа с информацией обо всей спортивной инфраструктуре региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области в Instagrаm.

Жители смогут легко получить нужную информацию о детских кружках, графике работы стадионов и ФОКов. Также там разместят анонсы спортивных событий и рейтинг лучших тренеров области.

Задействованы будут все спортобъекты – в Подмосковье их свыше 11 тыс. Люди смогут пользоваться сервисом как через интернет-портал, так и в мобильном приложении смартфона.

Губернатор региона Андрей Воробьев рассказал об удобной для жителей цифровизации во время подготовки к совету при президенте РФ. Воробьев возглавил рабочую группу по развитию физкультуры и спорта. Мероприятие прошло под председательством помощника президента Игоря Левитина.

«Важно, чтобы задача по здоровому образу жизни, которую перед нами ставит наш президент, была реализована в каждом субъекте страны. Должна быть максимальная информированность о том, где можно заниматься спортом – и на федеральных каналах, и в соцсетях. Все это – компоненты, из которых состоит успех. И, конечно, мотивация для занятий спортом», – подчеркнул губернатор.

Воробьев добавил, что школьные стадионы открывают для свободного посещения, чтобы спортивная инфраструктура «не простаивала» и была максимально загружена.

Кроме того, в Подмосковье люди старшего возраста бесплатно ходят на занятия в ФОКи и бассейны в рамках проекта «Активное долголетие» во время «доброго часа». Заниматься спортом на свежем воздухе можно и в парках: там есть велодорожки, воркаут-площадки и прокаты.

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