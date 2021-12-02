РИАМО - 2 дек. В поселке Трехгорка Одинцовского округа в рамках пилотного проекта Московской области обустроили выделенную полосу для общественного транспорта протяженностью 150 м, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Выделенка появилась на съезде с улицы Чистяковой на Трехгорную улицу за счет изменения разметки. У автомобилистов осталась также одна полоса для проезда.

По выделенной полосе проезжают 3 маршрута общественного транспорта: 27к, 3, 44. Время в пути для 14 тыс. пассажиров, следующих из микрорайона Трехгорка к МЦД-1 Сколково, сократилось на 10-15 минут.

Выделенная полоса обозначается специальной разметкой и дорожными знаками. На дорожных знаках изображены автобус и направление движения. Знаки дублирует заглавная буква «А» на асфальте.

Штраф за выезд на полосу для общественного транспорта составляет 500 рублей, штраф за движение по выделенной полосе — 1,5 тыс. рублей.