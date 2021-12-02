РИАМО - 2 дек. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех бывших сотрудников изолятора временного содержания в Истре. По их вине сбежали 5 человек летом этого года, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Бывший заместитель начальника ИВС поместил шесть подсудимых по одному уголовному делу в одну камеру, хотя это запрещено законом. Экс-дежурный ИВС, нарушив федеральное законодательство, подсадил в ту же камеру Александра Мавриди, который обвиняется в убийстве бизнесмена и лишении свободы адвоката, что также является нарушением.

Еще этот сотрудник оставил открытым окно двери камеры, которое используется для передачи еды и проветривания помещения. Ночью, вопреки своим должностным полномочиям, сотрудник изолятора не оставил на внутреннем посту в ИВС у камер помощника дежурного. Та, не заступив на указанный пост, ушла в комнату отдыха.

В результате 6 августа оттуда совершили побег 5 человек, среди них были четверо лиц, которых привлекали к ответственности за совершение кражи, а также Александр Мавриди.

Следователь провел около 50 допросов, 6 обысков и осмотрел большой объем видеозаписей. Собранные материалы легли в основу обвинения в качестве доказательств. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.