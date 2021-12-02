РИАМО - 2 дек. В этом сезоне в Московской области откроются 90 беговых лыжных трасс в парках, лесопарках, спортивных комплексах и на стадионах в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Жителям региона рассказали о самых популярных из них, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Многие из трасс оборудованы теплыми раздевалками, освещением, пунктами проката и кафе. Так, в Одинцовском городском парке культуры, спорта и отдыха есть круглосуточное освещение, теплые раздевалки, туалеты и душевые. Там можно взять оборудование на прокат и поесть в просторном кафе.

В этом же округе есть Ромашковская трасса. Она начинается от стадиона «Медик». Здесь есть много маршрутов, подходящих для лыжников всех уровней подготовки: детский круг (3 км), равнинные по 5 км, 10 км с парой рельефных петель, 17 км со знаменитыми ромашковскими подъемами.

Кроме катания на беговых лыжах, здесь можно поиграть с ребенком на большой детской площадке и покататься на горке для тюбинга.

А в лыжном клубе «Волкуша» в Лыткарине есть 3 трассы протяженностью 10 км, 7,5 км и 5 км. Кататься там можно бесплатно.

Для комфортного катания есть освещение стартовой площадки, лавочки для переодевания и парковка. Еще там есть снежная пушка.

На биатлонной трассе комплекса «Русские Сезоны. Курорт Пересвет» в Сергиево-Посадском округе тоже работает прокат оборудования, есть освещение и музыка. Выход нее возможен только в специальной повязке на руку.

Чтобы ее получить, нужно оставить в залог паспорт или 5 тыс. рублей. Трасса подготовлена под коньковый ход и классику. Она считается одной из лучших в Подмосковье.

В Красногорске же есть стадион «Зоркий», где работает 2 лыжные трассы, на 3 и 5 км. Здесь есть раздевалки, душевые, туалеты, прокат, выездные буфеты и парковка.

В Химках можно покататься на стадионе им. Анфисы Резцовой. Это один из самых современных лыжных стадионов Подмосковья. Там есть комплекс помещений для лыжного спорта и база проката инвентаря. Лыжные трассы — от 500 до 5 тыс. м. Из них 2,5 тыс. метров освещается по будням с 18:00 до 21:30 и по выходным с 18:00 до 22:00. Инвентарь можно взять на прокат.

Жителям Дмитрова будет удобно покататься в местном Центре зимних видов спорта. Там есть освещенная лыжероллерная трасса протяженностью 2,3 км и освещенная лыжная трасса длиной 3,5 км. Трассу оборудуют ратраком под классический и свободный ход.

Любителям покататься на лыжах в лесу стоит обратить внимание на лыжню в Томилинском лесопарке. Покататься там можно бесплатно, и это место рассчитано на активный отдых для всей семьи. Она состоит из трех кругов разной протяженности: 800 м, 1,5 км и 2,2 км.

В Истре находится школа олимпийского резерва «Истина». Лыжную трассу спортшколы готовят к середине декабря. Наряду с любителями здесь постоянно тренируются и олимпийские чемпионы по зимним видам спорта, включая лыжные гонки.

Часть трассы работает благодаря искусственному оснежению с помощью специальной системы. На трассе и в стартовом городке установлено современное освещение. Для удобства лыжников здесь есть кафе, парковка, лавки, раздевалки, прокат, медпункт, туалет, сервис лыж и гостиница.

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