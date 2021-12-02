РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 дек. В микрорайоне Железнодорожный Балашихи у Обелиска Победы прошел торжественный митинг в честь 80-летней годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, открыл мероприятие участник событий, ветеран ВОВ, почетный гражданин округа Александр Золотов, сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Тараса Ефимова.

В митинге также приняли участие жители микрорайона, члены Совета ветеранов, общественных организаций «Офицеры России» и «Дети войны», депутаты Совета депутатов округа Андрей Коровушкин, Галина Ченцова, Сергей Бутусов, Рустам Фахрисламов, кадеты и юнармейцы школ Балашихи.

«Мы били врага беспощадно, не жалея сил, потому что у нас одна Родина. Мы победили, вернулись домой и восстановили страну. Берегите ее и помните тех ветеранов, матерей, детей войны, кровью и жизнью которых досталась эта Победа, этот мир и это голубе небо», - сказал Золотов.

В честь памятной даты начальник территориального отдела по северной Балашихе Вадим Кузнецов вручил Александру Золотову медаль.

Коровушкин поблагодарил ветерана за важные слова, пожелал крепкого здоровья и мирного неба над головой всем участникам митинга. Он отметил, что задача всех последующих поколений сохранять память о наших героях.

«Низкий поклон Александру Золотову, ныне живущим ветеранам, труженикам тыла за то, что они находят силы посещать такие мероприятия, встречаться с молодежью», - отметил Коровушкин.

После минуты молчания жители возложили цветы к Обелиску Победы в сквере Победы микрорайона Железнодорожный.