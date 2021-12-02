РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. Депутат фракции «Единая Россия» в местном совете Дмитрий Крестинин предложил депутату Московской областной думы Лидии Антоновой идею присвоить Люберцам звание «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Инициативу озвучили во время личного приема населения. В обсуждении приняли участие руководитель исполкома Георгий Николаев и председатель местной Общественной палаты Петр Ульянов.

«У Люберец есть все основания носить почетное звание «Города трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны наш завод сельскохозяйственных машин имени Ухтомского изготавливал боеприпасы. За три года войны отправили на фронт 20 миллионов мин. Ни одному заводу в стране не удалось даже близко приблизиться к этой цифре», - сказал Крестинин.

Закон, на основании которого российские города получают звание, был принят Госдумой в 2020 году. Антонова инициативу поддержала.

«Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы. За свой трудовой подвиг люберецкий завод в 1942 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени и в 1945 году - орденом Ленина», - добавила Антонова.