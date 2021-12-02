РИАМО - 2 дек. Сотрудники ФСБ пресекли незаконный оборот наркотиков на территории воинских частей Подмосковья. Виновника приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

Подсудимый организовал крупные поставки N-метилэфедрона «Соль» на территории войсковых частей Алабинского гарнизона.

Злоумышленник занимался незаконной деятельностью в феврале 2021 года.

Он осужден по ч. 4 ст. 228.1 УК России (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Приговор вступил в законную силу.