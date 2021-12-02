РИАМО - 2 дек. Общее собрание участников и начальников штабов подмосковных отделений Всероссийского движения «Юнармия» состоялось в доме правительства Московской области 1 декабря, на мероприятии подвели итоги работы за прошедший год и наградили наиболее отличившихся юнармейцев и руководителей регионального движения, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

«В нашем движении уже больше 37 тыс. ребят, и безусловно, это заслуга руководителей местных юнармейских отрядов, их у нас более тысячи. Спасибо за вашу работу, за вовлеченность в процесс, за неравнодушие и стремление развивать движение, делать его по-настоящему полезным и интересным для ребят», - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Она отметила, что дети, участвующие в движении «Юнармия», получают не только патриотическое воспитание, но и учатся формировать правильные моральные ценности и жизненные ориентиры.

По словам зампреда комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы, начальника регионального отделения всероссийского движения «Юнармия», олимпийского чемпиона Александра Легкова, Подмосковье является одним из главных регионов России для развития движения.

«Подмосковье является главным регионом и одним из лучших с точки зрения развития движения. В настоящий момент нам удалось создать единую систему взаимодействия, в которой местные власти, органы военного управления и общественные организации работают сообща», - сказал Легков.

В рамках мероприятия активистов движения наградили памятными знаками «Юнармейской доблести», а начальников местных отделений «Юнармии» — благодарственными письмами от Главного управления социальных коммуникаций Московской области и почетными грамотами Мособлдумы.

Всероссийское движение «Юнармия» работает в Московской области с 2016 года. 5 декабря, в символичную и памятную для всей страны дату, — 80-летие начала контрнаступления советской армии в битве под Москвой, в Сергиево-Посадском городском округе откроется пятый дом «Юнармии».

Первый был открыт в Богородском городском округе в 2019 году. В молодежном центре юноши и девушки участвуют в различных военно-патриотических мероприятиях, занимаются физической подготовкой, робототехникой и посещают лекции в рамках тематических встреч.