РИАМО - 2 дек. Президент России Владимир Путин в четверг проводит совещание по ситуации в угледобывающей отрасли страны и по ситуации на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Он сообщил, что нужно жестко спрашивать за соблюдение безопасности на этих объектах, сообщает kp.ru.

По словам Путина, ЧП на шахте в Кемеровской области произошло из-за нарушения правил техники безопасности. Глава государства напомнил, что нельзя злоупотреблять мужеством людей, которые спускаются в шахты.

Путин обратил внимание на то, что здоровье шахтеров должно быть защищено. Ответственность за это лежит на всех, кто участвует в организации производства.

«Нужно спрашивать по закону, жестко, так же как и за соблюдением в шахтах, на всех объектах горнодобывающей отрасли правил техники безопасности, надлежащее состояние оборудования, индивидуальных средств спасения», - сказал президент.

Взрыв и возгорание на шахте в Кузбассе произошли 25 ноября. 46 шахтеров и 5 горноспасателей погибли. Также пострадали 99 человек, 16 из них находятся на лечении в медицинских учреждениях.

По предварительной версии следствия, причиной трагедии стал взрыв метана под землей.