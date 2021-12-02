РИАМО - 2 дек. Прокуратура Москвы утвердила уголовное дело в отношении 19-летнего блогера из Подмосковья. Его обвиняют в оскорблении памяти ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Основой уголовного дела стали материалы проверки Измайловской межрайонной прокуратуры.

Как выяснилось, юноша справил нужду прямо стенд с информацией о ветеране Великой Отечественной войны, гвардии-лейтенанте Анатолии Фролове. Он снял свои действия на камеру и опубликовал ролик в соцсетях.

Стенд находится на Аллее славы ветеранов ВОВ – жителей района Измайлово Москвы. Ветеран был награжден орденом Отечественной войны I степени и медалями.

Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Сейчас злоумышленник находится под стражей до 25 января следующего года.