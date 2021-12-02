РИАМО - 2 дек. В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства Московской области на декабрь 2021 года.

Приемная находится по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция В. Из-за пандемии коронавируса прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

3 декабря с 10:00 прием проведет министр правительства Подмосковья по туризму Алексей Шимко, с 15:00 – начальник Главного управления государственного административно-технического надзора региона Олег Баженов.

С 10:00 6 декабря прием проведет председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Ирина Доркина, с 15:00 - министр регионального правительства по информационной политике Анастасия Звягина.

Замминистра экологии и природопользования Подмосковья Вадим Воронцов примет жителей с 10:00 7 декабря, министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов – с 15:00.

Замминистра здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк проведет прием 8 декабря с 10:00. 9 декабря с 10:00 жителей примет министр образования региона Илья Бронштейн, с 15:00 – министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

10 декабря с 10:00 прием проведет министр социального развития региона Людмила Болатаева, с 15:00 – министр культуры Московской области Елена Харламова. 13 декабря с 15:00 – министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов и министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе будут принимать жителей 14 декабря с 15:00.

Сразу 4 приема состоится 15 декабря. С 10:00 их проведут зампред правительства региона – министр здравоохранения области Светлана Стригункова и министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, с 15:00 - зампред правительства области – руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

16 декабря с 10:00 прием проведет министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, с 15:00 – зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин и министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

Министр энергетики региона Александр Самарин примет жителей 17 декабря с 10:00, председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир – с 15:00.

С 15:00 20 декабря приемы проведут министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева и начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская. 21 декабря с 15:00 - зампред правительства региона Мария Нагорная и министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

22 декабря с 10:00 жителей примет министр жилищной политики области Инна Федотова, с 15:00 – зампред правительства региона Ирина Каклюгина.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина примет жителей 23 декабря с 10:00, советник губернатора региона (в ранге министра) Хатиа Окуджава – с 15:00. 24 декабря с 10:00 - министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

27 декабря с 10:00 прием проведет начальник Главного управления территориальной политики региона Елена Ковалева. 28 декабря с 15:00 - зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.

С 10:00 29 декабря приемы проведут зампред правительства Подмосковья Максим Фомин и министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.