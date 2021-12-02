РИАМО - 2 дек. Столичные полицейские задержали женщину, укравшую телефон из кармана куртки мужчины, спавшего в зале ожидания на Павелецком вокзале, отследить воровку помогли камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Проснувшись, мужчина обнаружил пропажу телефона стоимостью 17 тыс. рублей и обратился к полицейским за помощью. Сотрудники транспортной полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В объективы попал момент совершения преступления.

На видеозаписи полицейские увидели, как к спящему на скамейке в зале ожидания мужчине подходит пассажир в ярко-красной куртке и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, достает из его кармана телефон и убирает его в свой рюкзак.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по полученным приметам стражи порядка на Павелецком вокзале выявили подозреваемую в совершении хищения телефона потерпевшего. Ей оказалась уроженка Оренбургской области 1972 года рождения.

Женщину задержали и доставили в дежурную часть линейного управления. Во внутреннем кармане ее рюкзака был обнаружен смартфон, принадлежащий заявителю. При проверке личности выяснилось, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и незаконные приобретение и хранение наркотических средств.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Фигурантку заключили под стражу.