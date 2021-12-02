РИАМО - 2 дек. Цены на новогоднюю пиротехнику в России вырастут на 60-70%, стоимость некоторых товаров уже повысилась, сообщает Газета.ru.

К примеру, средняя стоимость бенгальских свечей составляет 240 рублей, что на на 33% выше, чем в прошлом году. А петарды подорожали более чем вдвое. Сегодня их цена составляет около 1250 рублей.

Как отметил вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин, у китайских поставщиков в 2021 году сильно возросли затраты на сертификацию продукции, оборудование складов, а также аттестацию и страхование сотрудников.

«Кроме того, есть общемировая проблема повышения цен на материалы — металл, бумагу, дерево упаковку. Это повлекло рост себестоимости», — сказал он.