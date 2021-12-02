РИАМО - 2 дек. На дорогах столицы зафиксированы пробки в 9 баллов из 10 возможных. Движение станет свободнее к 20 часам, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Наиболее сложная ситуация сложилась на дорогах у станции метро «Таганская» на пересечении Садового кольца и улицы Большие Каменщики. Также с заторами столкнутся автомобилисты при движении по Яузскому бульвару, Москворецкой и Серебрянической набережным.

Затруднено движение на ТТК в районе Русаковской эстакады, а также рядом с Комсомольской площадью. Также заторы образовались на проспекте Вернадского и Щелковском шоссе при движении из центра города.

В новой Москве пробка образовалась на Большой Октябрьской улице в сторону центра Троицка и на Бачуринской улице в Коммунарке.

Как сообщает пресс-служба Дептранса Москвы, средняя скорость движения в столице сейчас составляет 22 км/ч. Дорожные работы в городе идут на МКАД, ТТК, проспекте Мира и Волгоградском проспекте. Москвичам и гостям города рекомендуют пользоваться городским транспортом.