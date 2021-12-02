РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. В парке Талалихина Подольска в декабре откроется резиденция Деда Мороза, по выходным там будут проводить игры и конкурсы с детьми, мастер-классы, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

Власти округа планируют с 11 декабря открыть резиденцию Деда Мороза в бывшем кафе «Парус». Помещение украсят тематическими баннерами и гирляндами, сделают красивую подсветку. Создадут тематические фотозоны с фигурами.

По субботам и воскресеньям в декабре с 12:00 до 14:00 там можно будет пообщаться с Дедом Морозом, передать ему письма с пожеланиями, сфотографироваться и весело провести время с детьми. Победителей конкурсов ждут сувениры и сладкие призы. На мастер-классах будут учить, как смастерить игрушки или открытки к Новому году.

В парке будут работать сотрудники учреждений культуры, они создадут новогоднее настроение жителям и гостям. Гостям парка будут наливать бесплатный чай из самовара.

Если будет подходящая погода, то в парке зальют настоящую ледовую горку. Для этого планируют пригласить мастеров с фестиваля ледовых скульптур. Ведутся работы по обустройству катка.

Организуют ярмарку мастеров народных промыслов и товаропроизводителей округа. Здесь же пройдут новые креативные фестивали: «Новогодняя ярмарка» (3 января), «НеобыЧАЙный фестиваль» (8 января).