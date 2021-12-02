РИАМО - 2 дек. Арбитражный суд Московского округа поддержал решение и предписания подмосковного УФАС, вынесенные в отношении администрации Химок, ООО «Сходня» и ООО «Медицина-сходня» за участие в антиконкурентном соглашении, сообщает пресс-служба регионального антимонопольного ведомства.

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужило заявление физлица о возможных нарушениях антимонопольного законодательства администрацией, ООО «Сходня» и ООО «Медицина–Сходня» при распоряжении муниципальным имуществом, направленное в управление Химкинской городской прокуратурой Московской области.

Управление установило нарушения закона о защите конкуренции путем заключения устного соглашения для передачи имущества и земельных участков без проведения конкурентных процедур и продажи его конкретным хозяйствующим субъектам. Были выданы обязательные для исполнения предписания.

Не согласившись с указанными решением и предписаниями, администрация и ООО «Сходня» обратились в суд. Позже администрация отказалась от кассационной жалобы.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Сходня» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписаний областного антимонопольного органа.