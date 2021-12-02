РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил качество ремонта санузлов в школе для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в микрорайоне Ольгино Балашихи, сообщает пресс-служба парламентария.

«В Балашихе в этом году стартовала важная программа по ремонту санузлов. Отремонтированы санитарные комнаты в 9 школах. На эти цели из муниципального бюджета было выделено 23 млн рублей. В данной школе отремонтированы два туалета. Строители заменили кафель, установили новую сантехнику и кабинки, поменяли ветхие деревянные окна на пластиковые», - сказал Ефимов.

Он добавил, что все работы проведены оперативно.

В ходе встречи с коллективом учреждения областной депутат ответил на вопросы педагогов и в честь 20-летия партии «Единая Россия» вручил знак Мособлдумы «За труды» учителю школы, руководителю первичного отделения партии №90 Ларисе Палай.

Педагогический стаж Палай составляет более 36 лет, и несмотря на занятость и работу со сложными ребятишками ведет активную общественную деятельность.

«Она член партии с 2006 года и руководитель первичной организации. Именно с ее подачи был разработан проект благоустройства пруда на улице Главной, который планируется к реализации в следующем году», - подчеркнул Ефимов.

Директор школы Галина Тархова поблагодарила областного депутата за внимание к школе и высокую оценку педагогического коллектива, а также попросила его оказать содействие в ремонте крыльца.