РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил ход строительства поликлиники в микрорайоне Зенино, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В настоящий момент на объекте ведутся работы по монтажу внутренних и внешних инженерных систем, проводится внутренняя кирпичная кладка. В январе-феврале начнутся работы по отделке помещений», – сказал Ружицкий.

Медицинское учреждение рассчитано на 600 посещений в смену. Здесь будет работать подстанция скорой помощи на 4 машино-места.

По словам Ружицкого, Зенино – новый плотно застроенный микрорайон, поэтому наличие поликлиники там важно. Первых посетителей смогут принять в 2022 году.