РИАМО - 2 дек. С начала 2021 года специалисты семейных центров Москвы оказали более 740 тыс. услуг для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Центры оказывают всестороннюю помощь и предоставляют услуги стационарного и полустационарного пребывания, сообщает пресс-служба московского департамента труда и социальной защиты.

«У московских семей, воспитывающих особого ребёнка, не должно возникать сложностей при определении его в семейные центры. Поэтому процесс получения помощи, а также оформления ребенка в учреждение должен быть прост, понятен и прозрачен», – сказала заместитель главы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Екатерина Бербер.

Она отметила, что новые задачи, стоящие перед семейными центрами, предполагают открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие специалистов с родителями. В центрах используются современные реабилитационные методики и технологии, развивается проектная деятельность, направленная на повышение качества предоставляемых социальных услуг.

Так, сотрудники центров создают для детей комфортную обстановку, которая способствует не только их оптимальному развитию, социальной адаптации, включению в среду сверстников и образовательное пространство, но и развитию родительской компетентности.

Для каждого ребенка в центрах составляется индивидуальное расписание коррекционных занятий и реабилитационных мероприятий. В учреждениях работают учителя-дефектологи, логопеды и педагоги-психологи. Кроме того, все дети школьного возраста обучаются в ближайших школах или в самом учреждении, а некоторые уже получают профессию в колледже.

В особых семейных центрах оказывается профессиональная помощь каждому ребенку с особенностями развития и их семьям, специалисты проводят абилитацию и реабилитацию детей с особенностями развития, а родители вовлечены в процесс социализации и комплексной реабилитации ребенка.