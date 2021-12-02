РИАМО - 2 дек. Начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский рассказал, что появились новые схемы мошенничества, по которым аферисты просят своих жертв заложить недвижимость или продать ее, сообщает РИА Новости.

«Новый тренд зарождающийся, на который стоит обратить внимание <...>. И если люди у нас раньше оставались после атак с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартиры», — подчеркнул Велигодский.

Ранее сообщалось, что аферисты теперь используют SMS-бомберы для получения кредита в микрофинансовых организациях. При помощи номера и серии паспорта жертвы мошенники регистрируются на 30-40 сайтах, включая порталы МФО. Затем потенциальной жертве на мобильный приходят коды с SMS.

Тогда аферисты начинают общаться со своей жертвой в мессенджерах, входят в доверие и просят сделать скриншот экрана с SMS. Многие пугаются большого количества сообщений от компаний, поэтому их легче убедить довериться.