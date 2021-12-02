РИАМО - 2 дек. Арбитражный суд признал законным постановление УФАС Подмосковья о привлечении ООО «Арина» к административной ответственности в виде штрафа в 300 тыс. рублей, компания вовремя не выполнила обязательное предписание, сообщает пресс-служба областного ведомства.

Четвертый арбитражный апелляционный суд признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении ООО «Арина» к административной ответственности за невыполнение в установленный срок предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства (дело № А78-2173/2021).

Ранее УФАС нашло нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «Арина» и ООО «Ашстрой». Компании устно договорились о картельном соглашении. Это привело к поддержанию цен на электронных аукционах. После этого было выдано обязательное для исполнения предписание.

Согласно предписанию, ООО «Арина» надлежало представить в управление документальные подтверждения исполнения предписания в трехдневный срок после устранения нарушения. Но этого не было сделано, и тогда управление вынесло постановление о привлечении ООО «Арина» к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

Не согласившись с указанным постановлением, Общество обратилось в суд. Четвертый арбитражный апелляционный суд остался на стороне Московского областного УФАС России.