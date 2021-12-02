РИАМО - 2 дек. Арбитражный суд Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении АО «Сбербанк Лизинг» закона о закупках, сообщает пресс-служба регионального областного ведомства.

Ранее в УФАС на действия АО «Сбербанк Лизинг» пожаловался индивидуальный предприниматель, которого не устроили действия АО при проведении электронного конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства по выбору организаций для розыска и изъятия предметов лизинга или взысканию задолженности клиентов для нужд АО «Сбербанк Лизинг» на 1 год.

По результатам рассмотрения, УФАС признало жалобу ИП обоснованной, выдало АО «Сбербанк Лизинг» обязательное для исполнения предписание.

Не согласившись с указанными решением и предписанием, заказчик обратился в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал АО «Сбербанк Лизинг» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.