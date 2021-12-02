РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. В рамках международного проекта «Большая история» в городском округе Люберцы 3 декабря проведут акцию «Тест по истории Великой Отечественной войны» для школьников и студентов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участвовать будут ученики 9-11 классов. Мероприятие в День Неизвестного солдата проводит Молодежный парламент при Государственной думе РФ.

Акция состоится во всех школах горокруга, Медицинском колледже и Дворце детского (юношеского) творчества. В тесте представлено 30 вопросов. Начало в 10:00.

Поучаствовать можно и в онлайн-формате на сайте большаяистория.рф.

В Люберцах на вопросы ответят порядка 1,2 тыс. человек. По итогам участники получат сертификат.