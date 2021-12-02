РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 дек. В подмосковном Щелкове задержали рецидивиста по подозрению в краже у пожилой женщины электроинструментов, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от 64-летней местной жительницы о том, что неизвестный, взломав замок, проник в сарай на участке в деревне Огуднево и похитил оттуда электроинструменты, сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 27-летний ранее судимый местный житель.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».