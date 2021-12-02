РИАМО - 2 дек. Следователи в четверг предъявили новое обвинение экс-заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой. Оно предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, хищение чужого имущества), сообщается на сайте «МВД Медиа».

Правоохранители считают, что 4 года назад, когда обвиняемая занимала пост гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», она договорилась с исполняющим обязанности генерального директора фонда Максимом Инкиным, а также с его сообщниками. Последние также занимали руководящие должности в фонде. Также в числе ее сообщников был Артур Стеценко.

Так, фигуранты дела заключили между фондом и Стеценко фиктивные трудовые договоры. Таким образом, лжесотрудник необоснованно получал зарплату несколько лет. На самом же деле Стеценко в фонде не работал и никакие поручения не выполнял.

В течение нескольких лет Стеценко числился на разных должностях фонда. В это время фигуранты изготавливали поддельные табели учета рабочего времени и другие документы.

При этом бухгалтеры перечислили работнику в общей сложности более 9 млн рублей. Лжеработник каждый месяц получал до 300 тыс. рублей.

Похищенными денежными средствами соучастники распорядились по собственному усмотрению, причинив ущерб ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» в особо крупном размере.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и иных лиц. Стеценко находится под стражей.