РИАМО - 2 дек. Две научные племенные животноводческие организации Подмосковья получили 19,3 млн рублей грантовой поддержки, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Ранее в ведомстве прошло собрание конкурсной комиссии Московской области по отбору организаций для предоставления грантов в форме субсидий на поддержку племенного животноводства.

Были рассмотрены заявки от Федерального научного центра «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» Российской академии наук и Научно-исследовательского института пушного звероводства и кролиководства им. В. А. Афанасьева.

«По итогам рассмотрения документов конкурсной комиссией принято решение о выделении грантов обеим организациям», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что в регионе впервые такую поддержку получают организации, не относящиеся к сельхозтоваропроизводителям.

Результатом предоставления гранта является сохранение и увеличение количества племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в Подмосковье.