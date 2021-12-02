РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 дек. Спасатели начали патрулирование водоемов в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Мероприятие проводится в рамках акции «Тонкий лед» сотрудниками 244-й, 227-й, 267-й и 317-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас».

С 1 декабря в целях обеспечения безопасности населения в местах традиционного выхода на лед спасатели проводят профилактические мероприятия по предупреждению несчастных случаев на водоемах в зимнее время, ведут разъяснительную работу с населением.

Патрулирование водоемов включает в себя ежедневные замеры толщины льда, а также проведение профилактических мероприятий по безопасности на воде.

В ходе патрулирования спасатели проверили водоемы на образование ледяного покрова, провели профилактические беседы с местными жителями и напомнили рыбакам и любителям активного отдыха правила безопасного поведения на льду, рассказали о недопустимости выхода на тонкий лед маленьких детей.

Знание и соблюдение правил безопасности на воде поможет предотвратить беду и избежать неприятностей во время пребывания на природе.

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