РИАМО - 2 дек. Подмосковные лесничие убрали несколько десятков деревьев, упавших на проселочные и лесные дороги от порывистого ветра, прошедшего в регионе в ночь на 1 декабря, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Весь первый день зимы лесничие самостоятельно или в составе межведомственных групп оказывали помощь в ликвидации последствий стихии. Особенно помощь требовалась на автомобильных дорогах.

Так, в лесу около села Троицкое в городском округе Мытищи убрано упавшее дерево, которое затрудняло движение автомобилям и могло привести к ДТП. В кратчайшие сроки движение было восстановлено.

В Свердловском участковом лесничестве Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО «Мособллес» по дороге к СНТ «Дубрава» лесничие распилили ветровальное дерево.

В границах Одинцовского и Рузского городских округов лесничие расчистили шесть лесных дорог, ведущих к садоводческим товариществам, убрав 20 упавших деревьев. Лесничие оказали помощь и дорожным службам по уборке упавших деревьев с дорог общего пользования.

Работа по уборке деревьев проводится во всех лесничествах, пострадавших от урагана.