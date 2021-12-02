РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 дек. В Домодедове установили крытые трибуны на стадионе «Темп», сообщил глава городского округа Михаил Ежокин.

«Родители воспитанников домодедовских спортшкол – главные болельщики молодых футболистов. Они приходят поддержать своих детей независимо от важных дел и времени года. Попросили установить крытые трибуны на стадионе «Темп». В ноябре все работы были завершены», – написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Теперь на стадионе понаблюдать за игрой можно с комфортных трибун – они вмещают 273 человека.

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