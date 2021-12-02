РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 дек. Вода повышенной мутности может течь в квартирах жителей ЖК «Опалиха О3» в подмосковном Красногорске с 3 по 8 декабря из-за работ по бурению новой артезианской скважины, сообщается на официальном сайте АО «Водоканал».

С 3 по 6 декабря в рамках строительства новой артезианской скважины будут выполняться работы, связанные с непосредственным прохождением действующего водоносного горизонта, обеспечивающего водоснабжение ЖК «Опалиха О3». С 7 по 8 декабря – работы по перекрытию водоносного горизонта.

При выполнении работ возможно повышение мутности в питьевой воде и понижение давления в сети до пожарных нормативов – 2 Атм.

В указанный период на территории ЖК «Опалиха О3» будет установлена цистерна с питьевой водой.

Контроль за выполнением работ подрядной организацией будут осуществлять специалисты АО «Водоканал». Контактный телефон: 8(495)562-02-08.

Ранее жители микрорайона в городских пабликах в соцсетях жаловались на мутную воду из-под крана.

«Уважаемые абоненты! В связи с технологическим сбоем в работе системы водоснабжения по улице Пришвина в период проведения работ по бурению новой артезианской скважины на ВЗУ О3, отразившемся на качестве предоставляемой АО «Водоканал» услуги холодного водоснабжения, будет произведет перерасчет», – добавляется в материале.

Информацию о перерасчете можно уточнить по телефону: 8(495)563-05-92.