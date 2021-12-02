РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 дек. Предприятия Балашихи оштрафовали на общую сумму почти 1,5 млн рублей за загрязнение воздуха, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора продолжают усиленные рейдовые мероприятия в Балашихе, в том числе с привлечением мобильных лабораторий ГКУ «Мособлэкомониторинг». Причина повышенного внимания – непрекращающиеся попытки незаконного сжигания отходов и неучтенные источники выбросов в атмосферу.

«Усиленный надзор дает результаты. На сегодняшний день к административной ответственности привлечены уже ООО «Саваж», ООО «НРБ-групп», ООО «Технодрев», ООО «Спектр Изопласт», ООО «ПСП-2000», несколько ИП. Демонтировано 34 незаконно установленных источника выбросов, наложены штрафы на общую сумму почти 1,5 млн рублей», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что рейдовые мероприятия продолжаются.

Эффективность надзора подтверждают данные мобильных лабораторий, которые еженедельно пересекают Балашиху по нескольким маршрутам, составленным в том числе по обращениям жителей. Последние замеры проводились в деревне Пуршево, в микрорайоне Ольгино, на 27-м км трассы М-7, а также вблизи рекультивированного полигона «Кучино».

Анализ качества воздуха проводился по 20 основным загрязняющим веществам. Превышений предельно допустимых концентраций не было выявлено, максимальные разовые концентрации показали оксид и диоксид азота, а также фенол – от 0,3 до 0,4 ПДК. Воздух соответствовал санитарно-гигиеническим нормативам.