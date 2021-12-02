РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. В МФЦ Подольска на улице Кирова, 39 установили криптобиокабину для оформления загранпаспортов нового образца, сообщает пресс-служба администрации округа.

Загранпаспорт нового образца содержит зашифрованные биометрические данные владельца: цветное фото и отпечатки пальцев. Для оформления документа потребуются заявление, российский паспорт, квитанция об оплате госпошлины и при наличии старый загранпаспорт. Мужчинам призывного возраста нужно будет предоставить военный билет.

Чтобы оформить загранпаспорт через криптобиокабину, нужно предварительно записаться в МФЦ. Для этого на главной странице регионального портала uslugi.mosreg.ru следует найти сервис «Предзапись в МФЦ», выбрать нужное отделение и услугу «Получение заграничного паспорта нового поколения со сроком действия 10 лет».

В выбранное время необходимо прийти в центр «Мои Документы» и подать заявление на получение загранпаспорта через окно приема. Оператор сканирует электронную анкету и распечатывает сформированный штрих-код, он уникален для каждого заявителя. После этого оператор сопровождает заявителя в криптобиокабину и при необходимости консультирует во время сдачи биометрических данных. Все этапы отображаются на экране и сопровождаются сообщениями голосового помощника. Программа сама сканирует отпечатки пальцев и фотографирует заявителя. Далее необходимо отсканировать паспорт гражданина РФ. Если все сделано верно, на экране появляется сообщение, что данные отправлены на обработку в систему МВД.

Для оформления документа необходимо оплатить госпошлину в размере 5 тыс. руб. Срок изготовления загранпаспорта по месту регистрации составялет 1 месяц. Если заявитель зарегистрирован в другом городе, паспорт можно будет получить через 3 месяца.

Криптобиокабины устанавливают в городах с населением более 50 тыс. человек. График работы криптобиокабин совпадает с графиком работы МФЦ, в которых они установлены.

В 43 криптобиокабинах в Подмосковье можно сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться на новый загранпаспорт. Раньше в МФЦ можно было оформить только документ старого образца на 5 лет, для оформления загранпаспорта нового поколения на 10 лет требовалось посещать отделение МВД для сдачи биометрии.